Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu

Fenerbahçe, 2004 yılından bu yana aralıksız olarak forma sponsoru olan Adidas'la yolları ayırmıştı. Sarı-lacivertlilerin formaları yeni sezondan itibaren Puma sponsorluğunda çıkacak. Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Adidas'la olan 17 yıllık birliktelik sona erdi. Sarı lacivertlilerin yeni sezon itibarıyla forma sponsoru Puma oldu.

"5 BÜYÜK TAKIMLA BERABER LANSMAN YAPILACAK"

Puma'yla yapılan yeni anlaşmayı duyuran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum. İş globalleştikten sonra dizayn vs. konularda sıkıntı yaşadık. Esneklik azaldık. Çok dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Daha esnek, daha iyi teklif ve 1. kategori takım olacağı için Puma'ya geçtik. 2 tanesi 19.07'de, 3'üncüsü ağustos ayında 5 büyük takımla beraber lansman yapılacak" dedi.

"YENİ GELEN BİRİ VAR"

Formalarda yer alacak sponsor isimleriyle ilgili de konuşan Koç, "Formalarımız dolu. 1-2 değişiklik oldu. Formalarımız dolu olmasa idi, en geç mart sonu isimleri vermen gerekiyor, son 2 ayda çok büyük, çok farklı değişik enteresan talepler, kol için, sırt için, şort için geldi. Ancak aşağı yukarı aynı sponsorlarla devam ediyoruz. Yeni gelen biri var. Kripto mripto konuşuruz sonra. Artık formalarımızda yıldız olmayacak" dedi.