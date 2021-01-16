Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
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Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

16.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:52
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi" ifadelerine yer verildi.


Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi Sever

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