Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
Steven Caulker, Gaziantep'te. İki kulüp İngiliz savunmacının 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Caulker'ın maaşının bir kısmını Gaziantep FK, bir kısmını da Fenerbahçe ödeyecek.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, Steven Caulker'ı kiraladı. İki kulüp, futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda el sıkıştı.
OPSİYONU VAR
Deneyimli İngiliz savunmacının satın alma opsiyonu da var. Caulker, sezon başı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılmıştı ama Vitor Pereira, onun sistemine uymadığını belirterek kadro dışı bırakmıştı.