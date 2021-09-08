Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Steven Caulker, Gaziantep'te. İki kulüp İngiliz savunmacının 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Caulker'ın maaşının bir kısmını Gaziantep FK, bir kısmını da Fenerbahçe ödeyecek.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, Steven Caulker'ı kiraladı. İki kulüp, futbolcunun 1 yıllık kiralanması konusunda el sıkıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi

OPSİYONU VAR

Deneyimli İngiliz savunmacının satın alma opsiyonu da var. Caulker, sezon başı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılmıştı ama Vitor Pereira, onun sistemine uymadığını belirterek kadro dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
Fenerbahçe'de mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için MLS takımları devrede
Fenerbahçe'de mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için MLS takımları devrede
Fenerbahçe'de Enner Valencia endişesi! Sivas maçında oynaması çok zor
Fenerbahçe'de Enner Valencia endişesi! Sivas maçında oynaması çok zor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Umut Meraş Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:01:13. #1.14#

title