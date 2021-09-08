Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi

Steven Caulker, Gaziantep'te. İki kulüp İngiliz savunmacının 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Caulker'ın maaşının bir kısmını Gaziantep FK, bir kısmını da Fenerbahçe ödeyecek.