Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı lacivertli kulübün basketbol takımına unutulmaz anılar yaşatan efsane koç Zeljko Obradovic için önemli bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan habere göre, Obradovic'e CSKA Moskova teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeliler için Lefter, Alex kadar kıymetli bir isim olan Obradovic'in, Euroleague'de rakip olarak Ataşehir'e gelmesi taraftarları üzecek.

Fenerbahçe Basketbol Takımı ile EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarılara imza atan koç Zeljko Obradovic için Rus basınında önemli bir haber gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre CSKA Moskova yönetimi, yüksek ücretler isteyen mevcut antrenör Dimitris Itudis ile yolların ayrılması halinde Obradovic'in kapısını çalacak.

"TEKLİFİ DÜŞÜNECEK"

Öte yandan Rus bir spor yazarı konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Dimitris Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Yönetimin bu talepleri karşılayıp karşılamayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa CSKA, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Ancak biliyoruz ki Obradovic, CSKA gibi bir kulüp kendisinin kapısını çalması halinde bunu kesinlikle değerlendirecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor
Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:02:45. #1.15#
title