Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?

Helsinki maçında Fenerbahçe'nin 4. golünü atan Fatih Yiğit Şanlıtürk vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Fenerbahçe'nin oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin deplasmanda HJK Helsinki mücadelesinde 5-2 biten galibiyette 81. dakikada Hat-Trick yapan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Fatih Şanlıtürk maçın 90+1 dakikasında golü atarak büyük sevinç yaşadı. Bunun üzerine vatandaşlar en çok "Fenerbahçe'nin oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?" sorularını aratmaya başladı. Fatih Şanlıtürk ile ilgili detaylar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FATİH ŞANLITÜRK KİMDİR?

Fatih Yiğit Şanlıtürk1 Ocak 2003 yılında Adana Seyhan'da dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan genç yıldız 1,76 boyundadır.

Futbola Bakırköy Aslanspor alt yapısında başladı. 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 11 Ocak 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynanan maçın 86. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı.

HJK Helsinki ile Avrupa Ligi Playoff mücadelesinde Enner Valencia'nın yerine giren Fatih Yiğit Şanlıtürk 90+1 dakikada attığı gol ile büyük sevinç yaşadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.