Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Helsinki maçında Fenerbahçe'nin 4. golünü atan Fatih Yiğit Şanlıtürk vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Fenerbahçe'nin oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin deplasmanda HJK Helsinki mücadelesinde 5-2 biten galibiyette 81. dakikada Hat-Trick yapan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Fatih Şanlıtürk maçın 90+1 dakikasında golü atarak büyük sevinç yaşadı. Bunun üzerine vatandaşlar en çok "Fenerbahçe'nin oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor?" sorularını aratmaya başladı. Fatih Şanlıtürk ile ilgili detaylar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FATİH ŞANLITÜRK KİMDİR?

Fatih Yiğit Şanlıtürk1 Ocak 2003 yılında Adana Seyhan'da dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan genç yıldız 1,76 boyundadır.

Futbola Bakırköy Aslanspor alt yapısında başladı. 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 11 Ocak 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynanan maçın 86. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı.

HJK Helsinki ile Avrupa Ligi Playoff mücadelesinde Enner Valencia'nın yerine giren Fatih Yiğit Şanlıtürk 90+1 dakikada attığı gol ile büyük sevinç yaşadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Mesut Akusta Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Şanlıtürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Fatih Yiğit Şanlıtürk hangi mevkide oynuyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:28:35. #1.14#

title