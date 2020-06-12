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Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor

Fenerbahçe'de aranın sonrasında ilk maçta Tahir Karapınar dikkat çeken bir kadro seçti. Sarı-lacivertlilerin sahaya çıkan 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor.

12.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:22

87 günlük aranın ardından tekrar geri dönen Süper Lig'de ilk olarak Kayserispor ile rakip olan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü.

MAX KRUSE YOK, MURIQI YEDEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
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