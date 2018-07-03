Fenerbahçe'nin İstediği Wilshere İçin Milan Devreye Girdi

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jack Wilshere için Serie A devi Milan devreye girdi.

Fenerbahçe'nin İstediği Wilshere İçin Milan Devreye Girdi

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği İngiliz yıldız Jack Wilshere için İtalyan devi Milan devreye girdi.

Football Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'yle transfer için görüşmelerini sürdüren Jack Wilshere ile, Milan'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.

Jack Wilshere'in adı bir süre önce Juventus'la da anılıyordu.

ARSENAL'DEN RESMEN AYRILDI

İngiliz yıldız Jack Wilshere, Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra Londra ekibinden resmen ayrılmıştı.

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