Fenerbahçe'nin istediği Mostafa Mohamed için Galatasaray devreye girdi

Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'a Mısır Ligi ekibi Zamalek'te forma giyen golcü futbolcu Mostafa Mohamed önerildi. 23 yaşındaki forveti Fenerbahçe'nin de istediği biliniyordu.

Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yönetim büyük bir gizlilik içinde çalışmalarına devam ederken menajerlerin Cimbom'a Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.

43 MAÇTA 23 GOL KATKISI YAPTI

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

(Kaynak: Fanatik)