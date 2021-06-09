Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi

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Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Faslı futbolcu, "İstanbul'a oynamak için geldim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan orta saha oyuncusu Oussama Tannane İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Fenerbahçe'yle görüşmeler için masaya oturması bekleniyor.

"İSTANBUL'A OYNAMAK İÇİN GELDİM"

Oussama Tannane İstanbul'a geldi ve "İstanbul'a oynamak için geldim." ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu diğer sorulara cevap vermeden havalimanından ayrıldı.

İKİ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Vitesse'de oynayan Hollandalı futbolcuyla geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.

Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi
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