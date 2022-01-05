Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün talepleri belli oldu. Alman hoca, yıllık 4.5 milyon euro istedi

Sarı-lacivertli ekipte listenin ilk sıralarında yer alan Joachim Löw'ün istekleri ortaya çıktı. 2.5 yıllık sözleşme talep eden Alman çalıştırıcı, 4.5 milyon euro garanti ücret istedi.

Transfer taleplerini de yönetime ileten Löw'ün, takımın büyük oranda değişmesini talep ettiği ifade edildi. İlk 11 için en az 5-6 yeni ismi kadroya katmayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi

Kadroda revizyon talep eden Alman hocanın transfer bütçesi de netleşti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, en az 30-35 milyon euro gerektiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

4-5 yardımcısı ile birlikte gelmek isteyen Löw'ün 2.5 yıllık toplam maliyeti 20 milyon euro'yu bulacak. Fenerbahçe yönetimi, şartları düşünmek için süre istedi.

Sergen Dağ
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