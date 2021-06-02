İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Boşnak golcünün İstanbul'da kahve içerken yaptığı paylaşım Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz iki sezonda Sarı-Lacivertliler ile anılan dünyaca ünlü forvet, İtalyan ekibi Roma'da bu yıl kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş'ın da Dzeko ile bir teması var. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Boşnak futbolcunun transfer iddiaları iyice güçlendi.