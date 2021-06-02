İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
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İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Boşnak golcünün İstanbul'da kahve içerken yaptığı paylaşım Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz iki sezonda Sarı-Lacivertliler ile anılan dünyaca ünlü forvet, İtalyan ekibi Roma'da bu yıl kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş'ın da Dzeko ile bir teması var. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Boşnak futbolcunun transfer iddiaları iyice güçlendi.

Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bosna Hersekli 35 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcünün gelişi hem Sarı-Lacivertli, hem de Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko İstanbul'a geldi

TÜRKİYE'YE SICAK

Tecrübeli futbolcu Instagram hikayesinde İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede 5 milyon euro isteyen Dzeko, menajerine bir gün Türkiye'de oynamak istediğini iletmişti. Mirsad Türkcan ve Utku Cenikli'nin oyuncusu, Türkiye'deki futbol ortamına uzak değil. Ali Koç'un, "İki forvet alacağız" açıklamasının ardından Dzeko'nun bugün paylaşım yapması, transfer iddialarını kuvvetlendirdi.

İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
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