Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu

06.10.2020 00:23 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:32

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uruguaylı forvet Edinson Cavani, İngiliz devi Manchester United'a 2 yıllık imza attı.

Benfica'nın kapısından dönen, Atletico Madrid'e gideceği konuşulan ve ismi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 33 yaşındaki Cavani'nin transfer düğümü sonunda çözüldü.

PSG ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 1+1 yıllığına Manchester United oyuncusu yapan sözleşmeyi imzaladı.

7 NUMARA ONA EMANET

Tecrübeli forvet, Manchester United'da George Best, David Beckham, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo gibi birçok efsanenin giydiği 7 numaralı formayı giyecek. PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetmişti.

"ATMOSFERİ YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani, "Kariyerim boyunca en tutkulu taraftarlara karşı oynadım ve Manchester'da da aynı olacağını biliyorum. Taraftarların geri dönmesi güvenli olduğunda Old Trafford'un atmosferini yaşamak için sabırsızlanıyorum. Futboldaki küçük hikayemi yazmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu
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