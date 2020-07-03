Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica: Önümüzdeki sezon takım çalıştırmak istiyorum Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, önümüzdeki sezon bir takımda görev almayı istediğini dile getirdi.

Teknik direktörlük içi uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerle yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

RTL'ye konuşan Hırvat teknik adam, şu an itibariyle bir görüşme olmadığını aktardı. Bjelica, Fenerbahçe ile ilgili ise "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. Haziran ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BİR TAKIMIN BAŞINDA OLMAYI UMUYORUM"

Bjelica, yeni sezonda sahalarda olmak istediğini bildirip, "Real Betis haberlerini okudum. Ama Real Betis'le görüşmedik. Anlaşma yok denildiği gibi. Fenerbahçe dışında birkaç takım daha istiyordu. Yeni sezonda bir takımın başında olmayı umuyorum" yorumunu yaptı.