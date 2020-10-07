Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, Bordeaux ile anlaştı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu.

Yaz transfer sezonunda her dönem olduğu gibi bu sene de nereye gideceği çok konuşulan ismi Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, 33 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer ettiğini resmen duyurdu.

ÜLKESİNDE 6. FARKLI TAKIMIN FORMASINI GİYECEK

Fransız futbolcu, Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes'in ardından ülkesinde 6. farklı takımda forma giyecek. Golcü futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılıyordu.