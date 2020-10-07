Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, Bordeaux ile anlaştı
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, Bordeaux ile anlaştı

07.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:38

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu.

Yaz transfer sezonunda her dönem olduğu gibi bu sene de nereye gideceği çok konuşulan ismi Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, 33 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, Bordeaux ile anlaştı

ÜLKESİNDE 6. FARKLI TAKIMIN FORMASINI GİYECEK

Fransız futbolcu, Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes'in ardından ülkesinde 6. farklı takımda forma giyecek. Golcü futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ben Arfa, Bordeaux ile anlaştı
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