Fenerbahçe'nin 3. Golü Tartışma Yarattı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.
KASIMPAŞALI FUTBOLCULAR TOPUN AUTTAN ÇEVRİLDİĞİNİ SAVUNDU
Mücadelenin 74. dakikasında Giuliano'nun ceza sahasına çevirdiği topu Valbuena ağlara gönderdi. Kasımpaşalı futbolcular Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun topu auttan çevirdiğini savundu. Ev sahibi ekip yan hakeme itirazda bulunuren sonuç değişmedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (37)
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TOP YUVARLAK ALTI GECMİÇ GİBİ GORUNSEDE ORTASI CIZGIYI GECMEMIS TAMAMI CIZGIYI GECMESI LAZIMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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bu feneri masada sampiyon yaparlarsa sasırmayın kumpas denir açı ölçer denir bunların şerrinden allah korusunCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Hakemde bir insan arkadaş. Anlık pozisyonu ilk gördüğü gibi oynattı diyelim. Video hakem uygulamasıyla bunlar son bulur fakat futbolun zevki orda biterCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Bu Fenerbahçe''nin doğru düzgün , tartışmasız golü yok mu ?Cevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır
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Su görüntüde bile topun cizgiyi tamaminin gecmedigini söyleyen varsa Allahtan korkmuyordur valla...bilerek yalan söylenmezki.. penaltilarada gelecek olursak 1 i net penalti diğerleri degilCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır