Fenerbahçe'nin 3. Golü Tartışma Yarattı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'nin 3. golü tartışma yarattı.

KASIMPAŞALI FUTBOLCULAR TOPUN AUTTAN ÇEVRİLDİĞİNİ SAVUNDU

Mücadelenin 74. dakikasında Giuliano'nun ceza sahasına çevirdiği topu Valbuena ağlara gönderdi. Kasımpaşalı futbolcular Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun topu auttan çevirdiğini savundu. Ev sahibi ekip yan hakeme itirazda bulunuren sonuç değişmedi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (37)

  • BEHCET TEKİN:
    TOP YUVARLAK ALTI GECMİÇ GİBİ GORUNSEDE ORTASI CIZGIYI GECMEMIS TAMAMI CIZGIYI GECMESI LAZIM
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  • KOIFJP:
    bu feneri masada sampiyon yaparlarsa sasırmayın kumpas denir açı ölçer denir bunların şerrinden allah korusun
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  • GK:
    Hakemde bir insan arkadaş. Anlık pozisyonu ilk gördüğü gibi oynattı diyelim. Video hakem uygulamasıyla bunlar son bulur fakat futbolun zevki orda biter
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  • BATEFİMBO :
    Su görüntüde bile topun cizgiyi tamaminin gecmedigini söyleyen varsa Allahtan korkmuyordur valla...bilerek yalan söylenmezki.. penaltilarada gelecek olursak 1 i net penalti diğerleri degil
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