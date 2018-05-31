Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Fenerbahçe'nin 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i Manchester City, Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen takip ediyor.
16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda yer alması beklenen Oğuz Kağan GGüçtekin, Avrupalı scoutlar tarafından bekleniyor.
MANCHESTER CITY GÖZÜNE KESTİRDİ
Sabah'ın haberine göre; 1999 doğumlu orta saha oyuncusunu isteyenler arasında ilk sırada Manchester City geliyor. Guardiola, Finlandiya'daki turnuvada oyuncu izlemek için görevlendirdiği scoutlarından Oğuz Kağan'a dikkat edilmesini istedi.
CITY DIŞINDA 3 TAKIM DAHA TAKİP EDİYOR
Manchester City dışında Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen'in de Oğuz'u takip ettiği, şampiyonanın ardından teklifte bulunacağı belirtildi.
YORUMLAR (11)
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Bence hemen satılmalı, yoksa yazık olacak elif elmas gibi, bitip gidecek, fener genç yetenekleri kazanmayı bilmiyor, bir fenerbahçeli olarak gerçek bu , hele aykutun eline düştü ise vay halineCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok Aziz satmaz onu çünki satarsa yıldızı parlar çocuğu niye sattın derler diye, enazından satmazsa da elinde patlar fenerbahçelilerin yönetim anlsyışı Aziz bey sayesinde parlatmayı değil patlatmayı benimsiyor çünki.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aziz satmaz kesin, çünkü ilerde yıldız olursa beşiktaş ve galatasraya gitmesin diyeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bizde van dan nefret ediyoruz muhhhhaaaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KÖTÜ FENERDE OYNAYAMAYAN IN AVRUPADA İŞİNE.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır