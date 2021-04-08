Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin antrenörü Ataman'dan itiraf: Samimi söylüyorum, F.Bahçe ile rakip olmak istemiyorum

Fenerbahçe Beko ile Euroleague'de karşılaşma ihtimali üzerine konuşan Ataman, "Keşke iki Türk takımı da finalde olsa. Sadece Türk oldukları için değil, bence bizden sonraki en formda takım onlar. Sadece Vesely kayıp. Samimi söylüyorum, Fenerbahçe Beko çıksın istemem. Fenerbahçe bir Türk takımı" diye konuştu.

Uzun yıllardır Fenerbahçe Beko'nun yüksek gerilim yaşadığı Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'deki konumlarıyla ilgili ve olası Fenerbahçe eşleşmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ataman, "Rakibi küçümsemeden kim olursa olsun oraya konsantre olacağız. Şimdiden final maçını düşünmemeliyiz. Bu sezon gösterdi ki birçok takım sürpriz sonuçlar alabiliyor. Örneğin biz Bayern Münih ve Zenit'i yenemedik, bu iki takım da play-off'a kalacak ve bizim rakibimiz olma ihtimalleri yüksek. Diğer bir ihtimal Fenerbahçe ile karşılaşabiliriz. Onlar da müthiş bir sezon sonu geçirdiler" dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK KALİTELİ TAKIM"

Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok açık söyleyeyim Fenerbahçe Beko dışında hiçbir takımla oynamaktan çekinmeyiz. Sadece Türk takımı olduğu için değil, baktığınız zaman Fenerbahçe Beko sezonun ikinci yarısında bizden sonra en başarılı takım. Çok kaliteli bir kadroları var, iyi basketbol oynuyorlar. Tek sıkıntıları Jan Vesely'nin sakatlığı, play-off'larda forma giyip giymeyeceği. İkincisi de Fenerbahçe Beko bir Türk takımı, gönül ister ki ayrı kulvardan iki takım da Dörtlü Final mücadelesi versin. Orada finalde karşılaşsın.

"TURU GEÇMEK İÇİN OYNARIZ"

Fenerbahçe Beko, Real Madrid maçını kaybederse yüzde 99 Anadolu Efes eşleşmesi görünüyor. O zaman biz tabii ki turu geçmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Samimi olarak söylüyorum Fenerbahçe Beko'nun çıkmasını istemem."