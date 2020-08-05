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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı

Fenerbahçe'de ter döktüğü dönemde eleştirilerin odağı olan dünya yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertli ekipten ayrılıp Feyenoord'a geri döndüğü günler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçen sene emekli olan golcü isim, "Sözleşme yerine meyve sepeti verilse bile Feyenoord'a gelirdim çünkü Fenerbahçe'de az oynadım" dedi.

05.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:05

Bir dönem Fenerbahçe'nin formasını giyen Robin van Persie, Feyenoord'a geri dönüşünde yaşadıklarını anlattı. Fenerbahçe kariyerinde çok az oynayıp eleştirilerin odağı olan Uçan Hollandalı lakaplı futbolcu, o yıl kendisine meyve sepeti verilse dahi ülkesine geri dönebileceği itiraf etti.

Futbol kariyerini Feyenoord'da sonlandıran van Persie, Helden Magazine'e konuştu ve "O yıl bana sözleşme yerine meyve sepeti verilse bile buraya gelirdim. Sadece daha fazla zamanım olsun istedim çünkü Fenerbahçe'de az oynadım ve uzak kaldım. Martin van Geel'den tek istediğim 1.5 yıllık kontrattı ama o sadece 4 aylık kontrat verdi" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE EMEKLİ OLDU

Buna rağmen Feyenoord'da iyi bir performans sergileyerek sözleşmesinde 1 yıl daha uzatma kazanan van Persie, 2019'un Temmuz ayında kariyerine son noktayı koydu.

3 YILDA 25 GOL ATTI

2015-2018 yılları arasında sarı lacivertli ekibe gelen efsane golcü, beklentileri karşılayamamış ve çıktığı 57 maçta 25 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu, sonrasında futbola başladığı Feyenoord'un yolunu tutmuştu.

PREMIER LİG'DE 2 GOL KRALLIĞI VAR

Hollanda Milli Takımı tarihinde en fazla gol atan oyuncu unvanının da sahibi olan van Persie'nin kariyerinde 2 Premier Lig gol krallığı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Haber Yorumları (2)
MURAT: şu adamın kıymetini bilemedik arkadaş. biz hep en iyisine alışkın olduğumuz için sonradan gelen çöpler hep bi öncekini arattı.
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LUTENES: adam haklı abi elinde vanpersie gibi adam var oynatmıyorsun sonra adam sakat yok bilmem ne
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