Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

27.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:45

Fenerbahçe'nin 1991-1993 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan Slovak futbol adamı Jozef Venglos 84 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jozef Venglos hayatını kaybetti.

84 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinde Kosice, Slovan Bratislava, Sporting Lizbon, Çekoloslovakya Milli Takımı ve Aston Villa'da görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

YÜKSEK LİYAKAT NİŞANLARI ALMIŞTI

Celtic ve Aston Villa'da görev yaptığı dönemde Dr. Joe ve "Centilmen" lakaplarını alan Venglos, UEFA ve FIFA'dan yüksek liyakat nişanları almıştı.

Venglos son teknik adamlık görevini ise Japonya'nın JEF United takımında 2002 yılında yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti
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