Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jozef Venglos hayatını kaybetti.

84 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlük kariyerinde Kosice, Slovan Bratislava, Sporting Lizbon, Çekoloslovakya Milli Takımı ve Aston Villa'da görev yaptıktan sonra Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

YÜKSEK LİYAKAT NİŞANLARI ALMIŞTI

Celtic ve Aston Villa'da görev yaptığı dönemde Dr. Joe ve "Centilmen" lakaplarını alan Venglos, UEFA ve FIFA'dan yüksek liyakat nişanları almıştı.

Venglos son teknik adamlık görevini ise Japonya'nın JEF United takımında 2002 yılında yapmıştı.