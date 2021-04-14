Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap dükkanı açtı

Yaklaşık üç hafta önce Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile Acarken'te kasap dükkanı açtı. Kasapta sanılanın aksine restoran bölümü yok, et tutkunlarına yönelik ürünler satılıyor. Amerikan usulü çeşitlerin olduğu kasabın şimdiden hatırı sayılır bir kitle yakaladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve yardımcı antrenör Volkan Demirel esnaflığa adım attı. Sarı-Lacivertliler'de beklenen etkiyi yapamayan genç teknik adam, yaklaşık üç hafta önce kulüple ayrılık yaşamıştı. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bulut, iyi anlaştığı eski yardımcısı Volkan Demirel ile Acarkent'te bir kasap dükkanı açtı. Kasapta et tutkunlarına yönelik ürünler satılıyor, bir restoran bölümü yok. Ve kısa sürede hatırı sayılır bir kitle yakalandı.

İSTANBUL'DA KALMA NİYETİNDE

Sarı-Lacivertliler'i çalıştırması nedeniyle yaşamını İstanbul'a adapte eden Erol Bulut'un, şehir değiştirmeye soğuk baktığı bildirildi. Bulut'un yeniden bir İstanbul takımı daha çalıştırabileceği konuşuluyor.