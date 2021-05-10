Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Gaziantep'le görüştüğü iddialarını doğruladı
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Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Gaziantep'le görüştüğü iddialarını doğruladı

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Fenerbahçe'deki görevinden 25 Mart'ta ayrılan Erol Bulut, gelecek sezon için Süper Lig ekiplerinin radarında. Bulut, yaptığı açıklamada hem Türkiye'den hem de yurt dışından tekliflerin olduğunu belirtti. Bulut, "Gaziantep'ten teklif geldi düşünüyorum. Avrupa'dan da teklifler var, dinleniyorum" dedi.

Sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe'den 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisi sonrasında ayrılan teknik direktör Erol Bulut'a yeni sezon için teklifler geliyor.

Genç teknik adam çıkan iddialar sonrasında yakın çevresine, "Gaziantep FK'dan teklif geldi. Yurt dışından iki kulüp teklif yaptı. Ancak henüz bir karar vermedim. Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğim. Şu anda dinleniyorum" diyerek dönüş için sinyal verdi.

Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut'un adı Gaziantep FK ile anılıyordu.

Sumudica sonrasında Sa Pinto'yu göreve getiren kırmızı-siyahlılar Portekizli teknik adamla yollarını ayırmayı planlıyor.

KUPAYA DA VEDA ETTİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Gaziantep'le görüştüğü iddialarını doğruladı
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