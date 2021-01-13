Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani, Olympique Lyon'a transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Olympique Lyon'a transfer oldu. Slimani, Fransız ekibi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Olympique Lyon, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Islam Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moussa Dembele'yi 1,5 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralayan Lyon, zorunlu satın alma bedelini 33,5 milyon Euro olarak belirledi. Fransız temsilcisi, Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon Euro daha kazanabileceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 1 SEZON OYNADI

2018-19 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.