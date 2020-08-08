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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu

Transfer dönemine hızlı giren ve bir gün içerisinde 4 transferi resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, teknik ekibe taraftarı sevindirecek dikkat çekici bir hamle yaptı. Sarı lacivertli ekip, Erol Bulut'un yardımcı antrenörü olarak eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı'yı getirdi. 41 yaşındaki çalıştırıcı, bu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
08.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik ekibi de önemli bir takviye yaptı. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini bitiren sarı lacivertli ekip, eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı'yı Erol Bulut'un ekibine dahil etti.

Yozgatlı, gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu ve "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi Teknik Direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı oldu

2 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

Kariyerinde İstanbulspor, Galatasaray, Adanaspor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da da ter dökmüş olan 41 yaşındaki antrenör, 2004-2007 yılları arasında Fenerbahçe ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2004/05 ve 2006/07 sezonlarında bu başarıya ulaşan Yozgatlı, sarı lacivertli formayla 84 maça çıkıp 5 kez rakip fileleleri havalandırdı.

Almanya'nın Melle kentinde dünyaya gelen çalıştırıcı; Eyüpspor, Karabükspor ve Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

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