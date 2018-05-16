Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Galatasaray'ı Kutluyorum
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Aykut Kocaman'ın başarısız sayılamayacağını ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kazandığını kaydetti.
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'nin durumunu ele aldı ve Galatasaray'ı tebrik etti.
"BÜYÜK KULÜPLER İÇİN İKİNCİLİK BAŞARI DEĞİL"
A Spor'a konuşan Ali Şen, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu şimdiden kutluyorum. En baştaki kaybedilen puanlara bakarsanız, 2. yarıdaki puanları ilk yarıda alsa, farklı şampiyon olurdu. Aykut Kocaman'ı suçlamak doğru değil. Fenerbahçe'nin ikinciliğe geleceğine de kimse inanmazdı. Daha da iyisi olabilirdi ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak büyük başarı olmakla birlikte büyük kulüpler için ikincilik başarı değil" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (5)
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Lan seyfi Konyayı satım almış gibi konusuyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir fenerli olarak kim olursa olsun tebrik ederim. Spor kazansın ahlaklı olalim, Türk futbolumuz kazansin kavga gürültü tehdit değilde takımlarımızın performansını izleyelim lutfenCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Akıllı adamın hali başka oluyor Aziz Başkan gel sende şu inadını kibirini bırakıp tebrik et biziCevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
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Nerden biliyorsun şampiyon olacağını ya Göztepe maçı alırsa ne olacak.? Yoksa maçın satın alındığını mı ima etmeye çalışıyorsun.Cevap Yaz 11 18 Yayından KaldırALİ : Seyfi siz konya yı yenecekmisiniz NAMIK KEMAL ne demiş her.zaman gerçekçi olun hayalci olmayın yoksa yatakta rezil olursunuzYayından Kaldır