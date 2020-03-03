Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a teklif yapmadığı ortaya çıktı - Spor

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a teklif yapmadığı ortaya çıktı

Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un adı Fenerbahçe ile anılırken yaşanan gelişmeler ortaya çıktı. Fenerbahçe'den Erol Bulut'a teklif gitmediği, bunun nedeninin de sezonun sonu yaklaşırken kafa karıştıran kulüp olmamak olduğu belirtildi.

03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:39
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a teklif yapmadığı ortaya çıktı

Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa'ya götüren, bu sezon da Alanyaspor ile mükemmel bir performans gösteren Erol Bulut'un ismi de ile anılıyor.

EROL BULUT'A TEKLİF YOK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 45 yaşındaki genç hocaya dün itibariyle sarı-lacivertli yönetimden kimse teklifte bulunmadı.

Bunun nedeni de sezonun bitimine 10 hafta kalmışken çalıştırdığı takım ve hocanın kafasını karıştıran kulüp olmamak.

TAYFUN 'LA TEMASA GEÇİLMEDİ

Yine Fenerbahçe forması giyen Almanya kökenli bir diğer isim olan Tayfun Korkut ile de henüz temasa geçilmedi. O da Bulut gibi 45 yaşında ve son olarak Stuttgart'ı çalıştırdı. Korkut'un menajeri de kendilerine bir teklif olmadığını açıkladı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a teklif yapmadığı ortaya çıktı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler