Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a Verdim
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Bir değişim olması gerekiyor. Ben oyumu Ali Koç ve arkadaşları için kullandım." dedi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
Ali Şen şunları söyledi:
"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini anlattılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."
YORUMLAR (21)
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Fenerbahçe''ye 6 harften fazla ismi olan başkan yaramıyor. . . Maximum 6 harf olacak arkadaş. . . (Ali ŞEN - Ali KOÇ)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne yaparsanız yapın Göklerden gelen bir karar vardır Anadolu gfb ipi tuttunuz kardeşim hadi semtinizin takımını destekleyin artık Kadıköyde size koltuk yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hey ali şen ali şenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ali Koç gelsin azizeden bin kat iyidirCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Ali koç baskanCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır