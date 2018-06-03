Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a Verdim

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, "Bir değişim olması gerekiyor. Ben oyumu Ali Koç ve arkadaşları için kullandım." dedi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı genel kurulda sarı-lacivertlilerin efsane başkanlarından Ali Şen de oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. Birçok kongre üyesinin ilgisiyle karşılaşan Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Ali Şen şunları söyledi:

"Fenerbahçe kendine başkan seçiyor. Adaylar projelerini anlattılar. Bir değişim olması gerekiyor. Çoğunluğun elinde beyaz zarflar görüyorum. Ben oyumu kullandım, oyumu da Ali Koç ve arkadaşları için kullandım."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (21)

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.