Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 56 golün 23'ü duran toptan geldi
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Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 56 golün 23'ü duran toptan geldi

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Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 56 golün 23'ü duran toptan geldi

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe duran toplardan attığı gollerle dikkat çekiyor. Enner Valencia'nın sarı-siyahlı ekibe karşı attığı serbet vuruş golüyle Kanarya, duran toptan bu sezon 23. golünü attı. 56 golü bulunan sarı-lacivertliler gollerinin yarısını duran toptan bulurken, ligde bu alanda zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında serbest vuruştan golünü atan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin bu sezon 23. duran top golüne imza attı.

DURAN TOP GOLÜNDE DAHA İYİSİ YOK

18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valencia, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ı geçmeyi başardı. Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı 56 golün 23'ü duran toplardan gelmiş oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de en çok duran top golü bulan takım konumunda yer alıyor.

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