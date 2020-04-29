Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeki yerini tutan konulardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi olmuştu. Müjdeli haber Hollanda'dan geldi ve Sarı-lacivertli kulüp, Hollanda kulübü Nijmegen'e transferden kalan son ödemeyi 11 ay sonra gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de performansıyla heyecan yaratan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer ücreti sorunu çözüldü.

Hollanda basınından De Gelderlander'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle ödenmesi gereken 700 bin euroyu kulüp hesabına yatırdı.

"GELEN PARA BİZİ RAHATLATTI"

Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, "Finans çalışanımız Rıfkı Holla ile sohbet ediyorduk. Sonra bir anda 'Ekrana bak' dedi. Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı parayı gördüm. Bu ödemenin yapılması nedeniyle çok mutlu olduk. Kulübün finansal durumu rahatladı. 11 aydır bu parayı bekliyorduk. Uzun bir süreç oldu" diye konuştu.