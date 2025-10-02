Fenerbahçe Nice tek maç mı, rövanşı var mı?

Karşılaşma Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak ve düdüğü Sırp hakem Srdjan Jovanovic çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlenirken, Novak Simovic de dördüncü hakem olarak görev alacak. Peki, Fenerbahçe-Nice karşılaşması tek maç mı oynanacak, yoksa rövanş da yapılacak mı?

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Nice maçı öncesinde kadrodan eksik olan tek isim Jhon Duran oldu. Uzun süredir takımla antrenmanlara katılamayan genç oyuncunun, bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

TALİSCA GERİ DÖNDÜ

Dinamo Zagreb karşılaşmasında cezası sebebiyle sahada yer alamayan Anderson Talisca, bu kez kadroya dahil edildi. Brezilyalı yıldız, teknik ekibin görev vermesi halinde Nice karşısında takımına katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Nice karşılaşması, TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

İÇTİMAİ TV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın yapıyor.

FENERBAHÇE-NICE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Müsabaka 02 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmaya, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE NİCE TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Fenerbahçe Nice maçı tek maç olarak oynanıyor.