Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Vedat Muriqi için Lazio ile resmi görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak. Kadroya girmekte zorlanan Sloven Miha Zajc için Genoa ile anlaşan Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa ile anlaşma sağladı. İtalyan basınından Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Genoa'nın satın alma opsiyonlu ilk kiralama teklifi üzerine Fenerbahçe, 3.5 milyon euro opsiyon koydurmak istedi. Genoa, bu rakamda pazarlık ederek anlaşma sağlamaya çalıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sonucunda 3 milyon euro satın alma opsiyonunda karar kılındı. İki kulüp arasında gün içerisinde anlaşma sağlandı. SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU OLACAK Genoa'nın kiralama teklifinin 'zorunlu' satın alma içereceği ve Sloven oyuncuyla 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandığı bilgisi de verildi. Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.