Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı
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Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı

Vedat Muriqi için Lazio ile resmi görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak. Kadroya girmekte zorlanan Sloven Miha Zajc için Genoa ile anlaşan Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

10.09.2020 08:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:39

Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa ile anlaşma sağladı.

İtalyan basınından Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Genoa'nın satın alma opsiyonlu ilk kiralama teklifi üzerine Fenerbahçe, 3.5 milyon euro opsiyon koydurmak istedi. Genoa, bu rakamda pazarlık ederek anlaşma sağlamaya çalıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sonucunda 3 milyon euro satın alma opsiyonunda karar kılındı. İki kulüp arasında gün içerisinde anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı

SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU OLACAK

Genoa'nın kiralama teklifinin 'zorunlu' satın alma içereceği ve Sloven oyuncuyla 4 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandığı bilgisi de verildi.

Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı
Haber Yorumları (2)
İTALYAN FİAT LI DAYO: yine italya:) bidon elmasa 18 milyon vermişlerdi. Şimdi gol kralı olamayan muriçe ve yedek zajc:) italyanlar süpersiniz
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SEMİH: eljif için bidon diyecek cahilliğe sahipsin kardeş, adamlar 5 yıl daha uzattı 2-3 sene sonra görürsün kimlerin nerelerde olacağını
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