Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi
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Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi

27.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:09

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine yayıncı kuruluş BeIN Sports'a giriş izni vermemesi dikkat çekti. Kulüp başkanı Ali Koç konuyla ilgili, "Burada değiller, neden içeri aldığımızı soruyorlar. İçeri almadık, haber ajansı üzerinden link veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yayıncı kuruluş BeIN Sports hakkında flaş bir kararın altına imza attı. Sarı lacivertliler, Mesut Özil'in imza törenine yayıncı kuruluş BeINSports'u akredite etmedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş basın toplantısını ve imza töreninin önemsiyor ki Anadolu Ajansı üzerinden gösteriyorlar. Size karşı tavır sergileyen bir kulübün içeriklerini gösteriyorsanız, demek ki bu kulübün bir önemi var. Tavrımız ve tutumumuz net. Konuşarak çözülmeyecek sorun yoktur. Burada değiller, neden içeri aldığımızı soruyorlar. İçeri almadık, haber ajansı üzerinden link veriyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'a geçmiş ve bu gelişme Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasında Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Ankaragücü maçında Ülker Stadı'nın reklam panolarında BeIN Sports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazmışlardı. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş sarı lacivertlilerin röportajlarına yer vermemişti.

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi
Haber Yorumları (1)
TTT: Herkes haddini bilecek çok iyi yapmışlar. . .
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