Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine yayıncı kuruluş BeIN Sports'a giriş izni vermemesi dikkat çekti. Kulüp başkanı Ali Koç konuyla ilgili, "Burada değiller, neden içeri aldığımızı soruyorlar. İçeri almadık, haber ajansı üzerinden link veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, yayıncı kuruluş BeIN Sports hakkında flaş bir kararın altına imza attı. Sarı lacivertliler, Mesut Özil'in imza törenine yayıncı kuruluş BeINSports'u akredite etmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluş basın toplantısını ve imza töreninin önemsiyor ki Anadolu Ajansı üzerinden gösteriyorlar. Size karşı tavır sergileyen bir kulübün içeriklerini gösteriyorsanız, demek ki bu kulübün bir önemi var. Tavrımız ve tutumumuz net. Konuşarak çözülmeyecek sorun yoktur. Burada değiller, neden içeri aldığımızı soruyorlar. İçeri almadık, haber ajansı üzerinden link veriyorlar" dedi.