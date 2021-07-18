Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı

Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da onayıyla Serie A'dan düşen Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için girişimlere başladı. Danimarkalı golcünün Mesut Özil'in aradığı tarzda bir forvet olduğunu belirten Pereira, transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüşme halinde.