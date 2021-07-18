Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da onayıyla Serie A'dan düşen Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için girişimlere başladı. Danimarkalı golcünün Mesut Özil'in aradığı tarzda bir forvet olduğunu belirten Pereira, transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüşme halinde.

Geçen sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Golcü transferinde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius'a göz dikti. Vitor Pereira'nın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediği transfer için yönetim harekete geçti.

5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'a resmen talip olan Fenerbahçe Parma ile masaya oturdu. Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı golcünün bonservisini alan Parma yüksek maliyeti nedeniyle Cornelius'u elden çıkarmak isterken, Fenerbahçe 5 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor.

MESUT'UN TARZINA UYGUN

Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Vitor Pereira'nın bu transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüştüğü kaydedildi.

Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var
Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:40:28. #1.16#

title