Fenerbahçe, Mesut Özil'in gol attıracağı forveti buldu! Andreas Cornelius transferi için düğmeye basıldı
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın da onayıyla Serie A'dan düşen Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için girişimlere başladı. Danimarkalı golcünün Mesut Özil'in aradığı tarzda bir forvet olduğunu belirten Pereira, transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüşme halinde.
Geçen sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Golcü transferinde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius'a göz dikti. Vitor Pereira'nın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediği transfer için yönetim harekete geçti.
5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'a resmen talip olan Fenerbahçe Parma ile masaya oturdu. Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı golcünün bonservisini alan Parma yüksek maliyeti nedeniyle Cornelius'u elden çıkarmak isterken, Fenerbahçe 5 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor.
MESUT'UN TARZINA UYGUN
Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Vitor Pereira'nın bu transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüştüğü kaydedildi.