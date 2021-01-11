Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek
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Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek

11.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:50

Uzun süredir gündemde olan Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu başkan Ali Koç'un özel jetiyle İstanbul'a getirecek ve Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Fenerbahçe'de yılların hasreti sona ermek üzere. Bir dünya yıldızı olan Mesut Özil çubuklu formayı giymek için gün sayıyor.

Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonu sonucu dünyanın en iyi 10 numaraları arasında yer alan Mesut Özil'i transfer etti. Yıldız oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı ev bile belli oldu.

Mesut'un avukatları Arsenal ile sözleşme fesih işlemleri konusunda görüşmeler yürütüyordu. Yaşanan son gelişmelerin ardından Arsenal pes etti ve Mesut Özil'e izin çıktı.

ÖZEL JETLE İSTANBUL'A GELECEK

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç da özel jetini Londra'ya gönderme kararı aldı. Başkan Ali Koç'un özel jeti İstanbul'a Mesut Özil birlikte dönecek.

STADYUMDA BÜYÜK BİR İMZA TÖRENİ

Ülker Stadyumu'nda muhteşem bir imza töreni için hazırlık yapıldığı da öğrenildi. İmza töreninin TV'den canlı yayınlanacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek
Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLAN: Mesut gibi milli formasını satan adam Ülkemizde adam yerine konuyorsa söylenecek söz kalmamıştır.
Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
ARDA: İnsan sahip çıkıldıgı yere aittir başkan, bu adama zamanında almanya sahip çıktı biz ismini bile bilmiyorduk
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