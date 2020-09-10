Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı
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Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı

Stoper bölgesine daha önce Las Palmas'tan Mauricio Lemos'u katan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yaparak Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaştı. Sarı lacivertlilerin transferde sona geldiği belirtildi.

Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı
10.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:22

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Daha önce Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'un transferini bitiren sarı lacivertliler, savunma hattına bir ismi daha ekledi.

beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.

36 LİG MAÇINA ÇIKTI

2018 yılından bu yana Wolfsburg formasını terleten Tisserand, yeşil beyazlı ekiple toplam 36 Bundesliga maçına çıkıp 1 gol kaydetti.

FRANSA'DA DA OYNADI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da oynayan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt'ta ter döktü.

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