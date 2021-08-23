Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
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Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

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Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kayserispor'un Thiam için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

3 YILLIK MUKAVELE

2020 yılında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Thiam, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık mukavele imzalayacak.

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından transferi duyurmuş ve "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
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Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı
Haber Yorumları (1)
AHMET TURAN CANSEVER: Kayseri fenerbahçeyemi yoksa fenerbahçe fenerbahçeyemi ödeyecek biraz tartışılır ;)
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Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı - Haberler Spor
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