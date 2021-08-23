Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı

Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Thiam, Kayserispor'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.