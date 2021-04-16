Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ: 13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus18 Nisan Pazar: 16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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