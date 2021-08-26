Fenerbahçe maçı kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman? İşte 11'ler!

Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İlk maçta evinde 1-0 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, Finlandiya'nın güçlü ekibi Helsinki'nin karşısına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe maçı kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman? İşte Helsinki Fenerbahçe maçı 11'leri! Fener maçı ne zaman? Avrupa Ligi Helsinki Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Helsinki'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi playoff turu 2. mücadelesi son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Fenerbahçe maçı kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Helsinki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı ne zaman? İşte 11'ler!" sorularını aratmakta. Fenerbahçe'nin Helsinki deplasmanı ile ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Helsinki ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele 26 Ağustos 2021 tarihinde TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sonera stadyumunda oynanacak mücadele saat 19.00'dan itibaren TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

HJK Helsinki ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi playoff 2. maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FENERBAHÇE MAÇINDA VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelelerinde VAR hakem uygulaması bulunmamakta.

HELSİNKİ FENERBAHÇE MAÇI 11'LER!

Sakat olan Serdar Dursun, Pelkas ve İrfan Can Kahveci Helsinki maçında forma giyemeyecek. İşte Helsinki, Fenerbahçe maçı 11'leri!

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa Zajc, Ferdi, Mesut, Valencia, Samuel

Helsinki:Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic