Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi
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Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi

22.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:24
Fenerbahçe, lig lideri CSKA Moskova'yı deplasmanda 89-83 yendi

Fenerbahçe Beko'dan müthiş bir galibiyet. Sarı lacivertliler, konuk olduğu THY Euroleague lideri CSKA Moskova'yı 89-83 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 21. haftasında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasmanda 89-83 kazanan temsilcimiz, büyük bir sürprize imza attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Euroleague'deki 21. maçında 11. galibiyetini aldı. Lider CSKA Moskova ise 21. maçında 6. yenilgisini aldı.

JAN VESELY YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe, CSKA galibiyetiyle EuroLeague'de kazanma serisini 6 maça çıkardı. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 24, Nando De Colo 20 ve Eddie 17 sayıyla galibiyette başrol oynadılar.

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