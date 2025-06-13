Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman (Hazırlık maçı)?

Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman (Hazırlık maçı)?
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Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de yapacak olan Fenerbahçe'nin sezon öncesi 6 hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin yeni sezona hazırlık sürecinde karşılaşacağı 6 rakip takım belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman?

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ilk rakibi ile İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Kampa Portekiz'de devam edecek Sarı-lacivertliler 17 Temmuz'da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz'da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz'da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz'da yine Portekiz'den Benfica ile karşı karşıya gelecek. Yurda dönecek Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Serie A ekibi Lazio ile taraftarları önünde karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:

12 Temmuz: Fatih Karagümrük

17 Temmuz: Portimonense

20 Temmuz: Sunderland

23 Temmuz: Al Ittihad

26 Temmuz: Benfica

30 Temmuz: Lazio

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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