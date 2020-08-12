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Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı stoper hedefi olarak ortaya çıkan Mauricio Lemos'un transferini Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı. Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

12.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:50

Fenerbahçe, stoper arayışlarını sürdürürken İspanya'dan sevindirici haber geldi. Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos'un transferi için Fenerbhaçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcunun transferi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.

27 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu.

İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Haber Yorumları (3)
ANLAYAMIYORUM: Ula bu adamlar nasıl harcama limitini aşıp ceza almıyor. Sn. Nihat üstünde ki formayı çıkart. . .
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MİLLET: çöpe devammm
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ERHAN: Sen de kovasın
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500
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