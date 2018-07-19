Fenerbahçe, Lakers Forması Giyen Tyler Ennis'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, son sezonu Los Angeles Lakers'ta geçiren ABD'li oyun kurucu Tyler Ennis'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers'ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.

1,91 BOYUNDA, OYUN KURUCU OYNUYOR

1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."