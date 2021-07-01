Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski'yle görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski'yle görüşmelere başladı

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Fenerbahçe, birçok ünlü hocayla yaptığı görüşmelerde hala bir sonuca varamadı. Taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağını merakla beklerken gündeme gelen sürpriz isim şaşkınlık yarattı. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na götüren hoca Igor Angelovski'ye talip oldu. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme isterken iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Henüz aradığı teknik direktörü bulamayan Fenerbahçe için süre daralıyor. Sarı-lacivertliler birçok hocayla yakın temas kurmasına rağmen aradığı hocayı henüz bulamadı. Bu isimlerden bazılarıyla maliyetinin yüksek olması sebebiyle anlaşma imzalanmazken, bir kısmı da başkan Ali Koç tarafından veto edildi. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen yeni isim Igor Angelovski ise taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

KUZEY MAKEDONYA'YI TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GÖTÜRDÜ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Makedon teknik adam Igor Angelovski'yle resmi görüşmelere başladığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na götüren deneyimli hoca, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme istedi. Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na götüren 45 yaşındaki teknik adamın diğer adaylara göre bir adım önde olduğu gelen haberler arasında

Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski'yle görüşmelere başladı
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Haber Yorumları (1)
HAZRETİ MEGATRON: Alman ekolü Portekiz ekolü derken Fener yine şaşırtmıyor.
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