Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun acı günü
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Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun acı günü

09.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:26
Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun acı günü

Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu üyemiz ve eski asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Taliha Mosturoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Mosturoğlu ailesi olmak üzere merhumenin yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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