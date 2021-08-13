Fenerbahçe, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi

Sarı-Lacivertliler, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token'ların 1,5 saat içinde tükendiğini duyurdu. Hafta içi satışa çıkan Token'lar 30 saniye içinde tükenmişti.