Fenerbahçe kazandıran stratejiyi bozmayacak! Balkan açılımı resmen başladı

Fenerbahçe, Balkan açılımı yapmaya hazırlanıyor. Kosovalı Muriqi ve Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas'tan iyi bonservis gelirleri kazanan sarı-lacivertliler, transferde rotayı yeniden Balkan ülkelerine çevirdi.

GÖZLEMCİLERİN RAPORUNA GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK

Sözcü'nün haberine göre; Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Attila Szalai'da hedefi 12'den vuran Kanarya, Kosova, Macaristan, Bosna Hersek ve Makedonya'daki gelecek vaat eden ve maliyeti düşük futbolcuları mercek altına aldı. Gözlemciler tarafından birçok isim izleniyor. Gelecek rapora göre sarı-lacivertli yönetimin harekete geçeceği öğrenildi.

HEDEFTE GENÇ FUTBOLCULAR VAR

Bu ülkelerdeki futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlaması da transfer çalışmalarında önemli bir etken. Bu ülkelerin milli takımlarında ve alt yaş kategori milli takımlarında forma giyen futbolcuları yakın takip altına aldığı belirtildi. Geçmiş dönemlerde Eljif Elmas gibi bir ismi keşfeden ve Napoli'ye 16 milyon Euro satışını gerçekleştiren Kanarya, Muriqi'ii Lazio'ya 12 milyon Euro'ya göndermişti.

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