Fenerbahçe-Kayserispor Maçında VAR Tespiti Sonucu Şamil Çinaz Kırmızı Kart Gördü

Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Kayserispor'da VAR kararıyla kırmızı kart gören Şamil Çinaz maça damga vurdu.

Kayserispor'da Şamil Çinaz 82. dakikada Eljif Elmas'a yaptığı hareketten sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk bu kararı VAR uygulamasında pozisyonu tekrar izledikten sonra verdi.

82. dakikada Kaysersipor ceza sahası önünde gerçekleşen mücadelenin kahramanları Eljif Elmas ile Şamil Çinaz oldu.

ŞAMİL ÇİNAZ, ELJİF ELMAS'IN AYAĞINA BASTI

Eljif'in yerde kaldığı pozisyonda top kapma mücadelesi sürerken, Şamil Çinaz, Eljif Elmas'ın ayağına bastı ve direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'a başvurduktan sonra kırmızı karta karar verdi.