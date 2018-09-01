Fenerbahçe-Kayserispor Maçında VAR Tespiti Sonucu Şamil Çinaz Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında, Kayserispor oyuncusu Şamil Çinaz VAR tespiti sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Kayserispor'da VAR kararıyla kırmızı kart gören Şamil Çinaz maça damga vurdu.
Kayserispor'da Şamil Çinaz 82. dakikada Eljif Elmas'a yaptığı hareketten sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk bu kararı VAR uygulamasında pozisyonu tekrar izledikten sonra verdi.
82. dakikada Kaysersipor ceza sahası önünde gerçekleşen mücadelenin kahramanları Eljif Elmas ile Şamil Çinaz oldu.
ŞAMİL ÇİNAZ, ELJİF ELMAS'IN AYAĞINA BASTI
Eljif'in yerde kaldığı pozisyonda top kapma mücadelesi sürerken, Şamil Çinaz, Eljif Elmas'ın ayağına bastı ve direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'a başvurduktan sonra kırmızı karta karar verdi.
YORUMLAR (4)
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Ali Koç Başkan Fenerbahçe Ptt'yeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sadece o anda maç 5 dakika durdu ama uzatma 5 dkda verildi sanki 40 dk oynanılmış gibi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kayseri orta saha oyuncusu direkt 4 kere bacağa vuruyor sarı bile görmüyor o ana kadar fb futbolcuları 4sarı kart görüyor mhk göz yumuyorCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Hakem kılıklı herifin önünde oluyor maç 5dakika duruyor hakem görmüyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır