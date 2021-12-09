Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte Kanarya'nın Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir

Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir belli oldu.

FENERBAHÇE, 115 MİLYON TL'Yİ KASASINA KOYDU

Sporx'te yer alan habere göre, Katılım payı olarak 56.5 milyon lira gelir elde eden Fenerbahçe, katsayı primi olarak 39 milyon lira gelir elde etti. Fenerbahçe, grupta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 19.6 milyon lira geliri daha kasasına koydu. Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelir ise toplamda 115 milyon lira oldu.

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