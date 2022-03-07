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Fenerbahçe kafilesi stada geldi

İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe kafilesi stada geldi Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe Kadıköy'e geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Fenerbahçe kafilesi stada geldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli kafile Ülker Stadı'na geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden sarı-lacivertliler yoğun güvenlik önlemleriyle stada ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi stada geldi

Fenerbahçe kafilesi stada geldi

Fenerbahçe kafilesi stada geldi

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Haberler

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