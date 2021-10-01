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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonu öncesi medya günü etkinliği yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonu öncesi medya günü etkinliği yapıldı.

Metro Enerji Salonu'nda düzenlenen etkinliğe başantrenör Victor Lapena ile takım kaptanları Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lapena, "Bu sezon taraftarlarımızla beraber oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Basketbolsuz geçen uzun bir yaz döneminin ardından yeni sezona çok iyi çalışıyoruz. Taraftarımızla kavuşacak olmak çok önemli." şeklinde konuştu.

Ligde geçen sezonu namağlup bitirmelerinin kendilerine baskı yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Lapena, "Geçen sezonu namağlup bitirdiğimiz için ekstra baskı hissetmiyoruz. Burası Fenerbahçe, baskı çok normal. Oyuncularımın ken iyisini yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Canıtez: "Geçen senenin kadrosuna iyi oyuncular katıldı"

Takım kaptanlarından Tuğçe Canıtez, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

İyi bir ekip olduklarını kaydeden Canıtez, "Geçen senenin kadrosuna iyi oyuncular katıldı. Yazı iyi geçirdik. Bu sene taraftarlarımız da bizimle olacak. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Olcay Çakır Turgut ise "Geçen sene ligi namağlup bitirdik. Euroleague'i 1 mağlubiyetle üçüncü tamamladık. Ligi yine namağlup bitireceğimize inanıyorum. Euroleague'de ise bu sene şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorum. Geçen seneye göre daha iyi bir kadromuz var." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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