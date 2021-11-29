Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi yenerek Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takım otobüsü karşılaşmanın oynanacağı stada gelirken taşlı saldırıya uğradı.

TAKIM OTOBÜSÜNÜN CAMLARI KIRILDI

Gürsel Aksel Stadı'na hareket eden Fenerbahçe takım otobüsüne, Göztepe taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarında kırıklar meydana gelirken futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet