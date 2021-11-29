Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Gürsel Aksel Stadı'na giden Fenerbahçe kafilesine, İzmir ekibinin taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarındaki kırıklar dikkat çekerken, futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.
Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi yenerek Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takım otobüsü karşılaşmanın oynanacağı stada gelirken taşlı saldırıya uğradı.
TAKIM OTOBÜSÜNÜN CAMLARI KIRILDI
Gürsel Aksel Stadı'na hareket eden Fenerbahçe takım otobüsüne, Göztepe taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarında kırıklar meydana gelirken futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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